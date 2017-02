Le titre "Mexico " de Danny Wornsnop est Power-Play de WRTL Country de Georges Lang du 16 février.

publié le 17/02/2017 à 01:00

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !



L.A. Woman - Frank Ballard

It ain't my fault - Brothers Osborne

Body like a back road - Sam Hunt

Better man - Little Big Town

Seein' red - Dustin Lynch

The river (Come on down) - Hillary Scott & The Scott Family

Pure and simple - Dolly Parton

Luxury liner - Emmylou Harris

You never can tell ( c'est la vie ) - Emmylou Harris

I still miss someone - Emmylou Harris

Too far gone - Emmylou Harris

Mexico - Danny Worsnop ( Power - Play )

A guy with a girl - Blake Shelton

Sober saturday night - Chris Young w/ Vince Gill

My old man - Zac Brown Band

It ain't over yet - Rodney Crowell w/ Rosanne Cash & John-Paul White



