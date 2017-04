Le streaming a accéléré le rythme de la musique pop

publié le 06/04/2017 à 06:00

Que vous soyez adepte de Spotify, Deezer ou encore Tidal, vous avez certainement vu votre façon d'écouter de la musique évoluer ces dernières années. Si les services de streaming permettent d'avoir accès quasi instantanément à des millions de chansons et d'albums et de pouvoir passer d'un genre ou d'un artiste à l'autre en un claquement de doigts, il s'avère que cette mutation technologique a également une influence sur l'écriture même des morceaux.



C'est ce qui ressort d'une étude américaine menée par le doctorant en théorie musicale Hubert Leveille Gauvin, à l'université d'Etat de l'Ohio. Avant de parvenir à cette conclusion, le chercheur a analysé les tubes figurant dans le top 10 du classement américain entre 1986 et 2015. En 1986, il fallait attendre en moyenne quelque 23 secondes avant d'entendre une voix. En 2015, ce chiffre est tombé à cinq secondes, soit une chute moyenne de l'ouverture instrumentale de 78%, a-t-il déterminé.

Dans son étude parue dans le journal des sciences musicales Musicae Scientiae, Hubert Leveille Gauvin attribue ce changement à l'émergence des plateformes d'écoute musicale en streaming. Celles-ci, Spotify en tête, donnent un accès instantané à des millions de morceaux. "Il est logique que dans un environnement aussi compétitif, les artistes veuillent essayer d'attirer votre attention aussi vite que possible", explique-t-il. "Nous savons que la voix est l'une des choses qui attire le plus l'attention", poursuit-il, soulignant par exemple que les personnes souhaitant se concentrer écoutent généralement de la musique instrumentale.

21% des chansons passées durant les 5 premières secondes

Une étude parue en 2014 sur les habitudes d'écoute sur Spotify avait mis en évidence que 21% des chansons sont passées par les auditeurs durant les cinq premières secondes. Le raccourcissement de la musique instrumentale et l'accélération du rythme relèvent-ils d'une stratégie de la part des artistes ? "Je pense que c'est partiellement volontaire, mais il s'agit juste de s'adapter à votre environnement, que vous en soyez conscient ou non", répond l'auteur.



Cette tendance lourde n'a toutefois pas complètement lissé la production et la diversité existe toujours, nuance-t-il."Somebody That I Used to Know" de Gotye, en tête du classement en 2012, avait par exemple une introduction instrumentale de 20 secondes. L'étude ne s'intéressant toutefois qu'aux plus gros succès, elle ne prend pas du tout en compte un pan entier de l'industrie musicale.

