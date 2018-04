Le retour de Tina Arena en français et la ballade à l'italienne de Laura Pausini

et Le Service Culture

publié le 04/04/2018 à 14:56

Tina Arena est de retour avec Quand tout recommence, son nouvel et premier album en français depuis dix ans. Une décennie où elle a sorti cinq albums anglophones passés un petit peu inaperçus en France. La chanteuse australienne revient avec onze chansons.



On prend du plaisir à réentendre la voix puissante et claire de Tina Arena. Cet accent gorgé de soleil au service de jolis textes signés François Welgryn, Rose, Pierre-Dominique Burgaud ou encore Pierre Riess.

Mais Tina Arena n'a pas voulu précipiter son retour sur la scène musicale. "Je suis dans un certain âge maintenant où je n'ai plus rien à prouver". Pour l'artiste australienne, la France a fait une grande partie de son parcours, de sa vie pour plusieurs raisons, personnelles et professionnelles". Son nouvel opus sort ce vendredi 6 avril dans les bacs.

Les belles ballades italiennes de Laura Pausini

La chanteuse italienne jouit d'une place inédite en France en étant l'une des seules stars de la variété transalpine à être toujours populaire en France. L'artiste de 43 ans signe son grand retour avec Fatti Sentire, un disque composé de quatorze nouvelles chansons.



25 ans après La Solitudine, Laura Pausini a glissé une bonne moitié de ballades dans ce nouveau disque. C'est un fil-rouge de sa discographie puisqu'on retrouve toujours quelques titres calmes et mélancoliques dans ses albums. "Je crois que les ballades m’aident à écrire des morceaux qui ont plus du sens", avoue la chanteuse. Elle apparaît dans les crédits de tous les morceaux de cet opus. Un disque où elle colore quelques titres de touches électro.



Alors que son nouvel album vient de sortir, Laura Pausini chantera le 20 octobre prochain au Zénith de Paris.