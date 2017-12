publié le 26/12/2017 à 09:19

Un jour Coluche est allé voir Jean-Jacques Goldman pour lui demandé d'écrire une chanson pour soutenir l'idée qu'il venait de lancer : "Salut, il nous faudrait une chanson pour les Restos du Cœur, un truc qui cartonne, toi tu sais faire"

"Quand ?"

"La semaine prochaine"

Le lien entre la musique et les Restos du Coeur venait de se nouer, permettant de donner à cet élan de générosité une facette festive même si la raison d'être était un échec évident de notre société. Depuis 40 ans les Restaurants du Coeur représentent un élan de générosité et d'entre aide hors du commun car la situation que vivent les bénéficiaires et hors du commun également. Depuis presque autant d'années, des artistes viennent soutenir cette action en donnant à la fois une résonance médiatique qui est nécessaire à la collecte de dons, et un réel apport financier avec des productions originales. Eric JeanJean en retrace ce soir les meilleurs moments.

Et n'oubliez pas les Enfoirés 2018 ce sera du 16 au 21 janvier au Zénith de Strasbourg

Les Restaurants du coeur Pour faire un don ou devenir bénévole

Un incontournable collector le 45T de la chanson des Restos du Coeur Crédit : RTL

C'est ainsi que s'est formée la première bande des Enfoirés composée de Jean-Jacques Goldman, Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Platini, Michel Drucker et Catherine Deneuve.

Grâce à l'image que véhiculent Coluche et ses amis, les Restos du Cœur reçoivent le soutien des médias ce qui leur permet une plus large reconnaissance du public.

Et si la disparition de Coluche marque un tournant de cette magnifique initiative, cela n'affaiblira pas pour autant la mobilisation. Bien au contraire, artistes, politiques, sportifs, associations et présentateurs télés s'unissent autour du projet et Les Enfoirés se multiplient.

Lesquels choisir ? Crédit : RTL

Des années de bonne musique et de solidarité Crédit : RTL

Découvrez tout l'histoire avec Eric Jean-Jean.

La playlist de l'émission

Les ENFOIRÉS 2013 Attention au départ

Les ENFOIRÉS 94 Un autre monde

Les ENFOIRÉS 2014 La chanson du bénévole

Les ENFOIRÉS 2005 Tout le monde y pense

Les ENFOIRÉS 2016 Liberté

Les ENFOIRÉS 2013 Jeanne

Les ENFOIRÉS 97 Sauver l'amour

Les ENFOIRÉS 2012 Encore un autre hiver

Les ENFOIRES 2011 Un jour de plus au paradis

Les ENFOIRÉS 96 Laissons entrer le soleil

Les ENFOIRÉS 2001 Le pouvoir des fleurs

Les ENFOIRÉS 2014 On ira

Les ENFOIRÉS EN 2000 Chanter

Les ENFOIRÉS 2010 Si l'on s'aimait, si

Les ENFOIRÉS 2004 Une autre histoire

Les ENFOIRÉS 2014 Ce n'est rien

Les ENFOIRÉS 2004 Tous les cris, les S.O.S.

Les ENFOIRES 2011 On demande pas la lune

Les ENFOIRÉS 2003 Quand les hommes vivront d'amour

Les ENFOIRES 2009 Toi + moi

Vanessa PARADIS & Maxime LE FORESTIER Mistral gagnant

ELSA & Marc LAVOINE & MAURANE & Francis CABREL Les matins d'hiver

Les ENFOIRÉS EN 2000 Au bout de mes rêves

Les ENFOIRÉS 2014 Laissez-nous chanter

Les ENFOIRÉS 97 Rame

Les ENFOIRÉS A L'OPERA Chanson pour l'auvergnat

Les ENFOIRÉS EN COEUR Bienvenue chez moi

Les ENFOIRES 2015 Toute la vie

Les ENFOIRÉS 99 Besoin d'amour

Les ENFOIRES 2009 Ici les enfoirés

Les concerts des Enfoirés en 2017

Les Enfoirés du 18 au 23 janvier au Zénith de Toulouse