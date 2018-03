Le groupe Fifth Harmony se sépare pour poursuivre "des projets solos"

publié le 20/03/2018 à 17:24

C'est la nouvelle de ces dernières 24 heures qui attriste leurs fans. Le groupe américain Fifth Harmony a annoncé lundi 19 mars leur séparation via les réseaux sociaux. Près de six ans de carrière, trois albums et une flopée de tubes plus tard, le célèbre girls band fait une pause.



Sur les comptes officiels du groupe, les jeunes femmes expriment le souhait de se consacrer à leur carrière solo. "Pour être authentiques à nous-mêmes et envers vous, nous avons besoin de temps pour mettre en pause Fifth Harmony afin de poursuivre des projets solos".

Si les quatre chanteuses annoncent que cette pause ne sera que temporaire, elles espèrent que ce temps leur servira à "apprendre et à grandir" avant d'ajouter : "En faisant cela, nous nous permettons de faire de nouvelles expériences, de gagner en force et en perspective pour revenir plus tard".

Une nouvelle qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux par les "harmonizers", mais aussi par des stars comme le chanteur anglais Sam Smith, un inconditionnel du groupe.

FIFTH HARMONY!!!!! NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Sam Smith (@samsmithworld) 19 mars 2018

"Worth It" et "Work From Home" parmi leurs succès

Révélées lors de la deuxième saison de X-Factor USA en 2012, Ally Brooke, Dinae Jane, Lauren Jauregui, Normani Kordei et Camila Cabello auditionnent en solo, avant d'être réunies ensemble et coachées par le producteur britannique Simon Cowell. D'abord The Lylas puis 1432, le groupe écoute le choix du public et s’appelle désormais Fifth Harmony.



La formation pop séduit les téléspectateurs et atteint la finale où elle termine à la troisième place. Après la sortie d'un premier EP en 2013, les cinq performeuses connaissent le succès avec leur premier album Reflection (2015), porté par le single Worth It. Fifth Harmony confirme l'essai avec leur deuxième disque 7/27 (2016) et le tube Work From Home. L'intitulé de leur opus symbolise la date de leur formation [le 27 juillet 2012].



Entre récompenses et tournées mondiales, leur ascension est freinée par le départ de Camila Cabello en décembre 2016. Si la chanteuse poursuit sa route avec succès, les quatre autres membres ne se laissent pas abattre et publient un troisième opus éponyme porté par le morceau Down. Le groupe promet d'assurer ses derniers concerts jusqu'à fin 2018 avant de poursuivre l'aventure en solo.