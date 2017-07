Le 5 à 7 du 29 juillet 2017

publié le 30/07/2017 à 14:32

Pour ce nouveau "5 à 7" de l'été 2017, Magued vous propose de la musique, des jeux et des chroniques originales !



Au programme: le jeu de la Bonne année et L'épreuve du cahier de vacances.



Vous pourrez écouter un nouvel épisode de la chronique "Micro-couloir", qui donne la parole à ceux qui "font" votre radio préférée.

Et ne manquez pas "L'info réveil" et la pastille "L'avis des enfants" !



Tout au long de la matinale, Magued vous fait gagner des cadeaux: le DVD "xXx Reactivated", le livre de Christine Haas "Votre horoscope amoureux", la compilation "Les artistes RTL 2017", 4 entrées pour le film évènement de l'été "Cars 3" et bien sûr des montres RTL !



A vous de jouer !