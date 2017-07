Le 5 à 7 de l'été avec Magued du 30 juillet 2017

publié le 30/07/2017 à 14:49

Au programme de ce "5 à 7" de l'été avec Magued: des jeux, des cadeaux, mais aussi de la musique et des chroniques !



Dans "Micro-couloir" Magued part à la rencontre de celles et ceux qui "font" votre radio.



Ne manquez pas également "L'avis des enfants", le jeu du Cahier de vacances, les "Avec ou sans" et le jeu de la Bonne année.



A gagner: le DVD "xXx Reactivated", le livre de Christine Haas "Votre horoscope amoureux", la compilation "Les artistes RTL 2017", 4 entrées pour le film évènement de l'été "Cars 3" et bien sûr des montres RTL !



A vous de jouer !