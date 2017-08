Le 5 à 7 de l'été avec Magued 06 août 2017

publié le 06/08/2017 à 08:00

Tous les weekends de l'été, Magued vous donne rendez-vous de 5h à 7h. Au programme: le jeu du cahier de vacances, les "Avec ou sans", le jeu de la Bonne année...



Découvrez également les chroniques: "L'avis des enfants", votre blague des Grosses têtes préférée... et l'interview "Micro-couloir" ! Magued vous dévoile les coulisses d'RTL en allant à la rencontre de celles et ceux qui "font" la radio. Aujourd'hui c'est Marc Bisset, technico-réalisateur, qui répond aux questions de Magued.



Ce weekend Magued vous fait gagner:

2 entrées pour le film "La planète des singes - Suprématie", le livre de Christine Haas "Votre horoscope amoureux", la compilation "Les artistes RTL 2017", 2 entrées pour l'exposition RTL "Dragonland" (jusqu'au 3 septembre, Porte de Versailles), le DVD Ghost in the Shell... et des montres RTL !



Rendez-vous tous les weekends de l'été, de 5h à 7h, avec Magued !