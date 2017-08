Le 5 à 7 de l'été avec Magued 05 août 2017

publié le 05/08/2017 à 12:04

Tous les weekends de l'été, Magued vous donne rendez-vous de 5h à 7h. Au programme: le jeu du cahier de vacances, les "Avec ou sans", le jeu de la Bonne année...



Découvrez également les chroniques: "L'avis des enfants", votre blague des Grosses têtes préférée... et l'interview "Micro-couloir" ! Magued vous dévoile les coulisses d'RTL en allant à la rencontre de celles et ceux qui "font" la radio. Aujourd'hui c'est Valérie Boyer, l'une des voix des bandes annonces et promos de la station, qui répond aux questions de Magued.



Ce weekend Magued vous fait gagner:

2 entrées pour le film "La planète des singes - Suprématie", le livre de Christine Haas "Votre horoscope amoureux", la compilation "Les artistes RTL 2017", 2 entrées pour l'exposition RTL "Dragonland" (jusqu'au 3 septembre, Porte de Versailles), le DVD Ghost in the Shell... et des montres RTL !



Rendez-vous tous les weekends de l'été, de 5h à 7h, avec Magued !