publié le 21/06/2017 à 18:58

Du métro à l'Olympia. Le 23 novembre prochain aura lieu un concert un peu particulier dans la célèbre salle de concert parisienne. En effet, sur scène, pas de grands noms de la musique ou de stars internationales, mais cinq musiciens du métro. L'initiative a été lancée par la RATP qui souffle la vingtième bougie de son label "Musiciens du Métro".



Petite particularité, c'est aux usagers et aux internautes de décider lesquels des 85 musiciens en compétition, auront la chance de jouer à l'Olympia, dont la salle peut accueillir près de 2.000 personnes. "C'est un sacré coup de pouce que l'on va donner à ces artistes dont les trois quart n'ont jamais rien fait ou signé ni avec un label, ni une maison de disque", lance enthousiaste, Antoine Naso, directeur artistique des "Musiciens du Métro", interviewé par RTL.fr.

Jusqu'au 31 juillet pour voter

Pour voter, il suffit de se rendre sur la plateforme de la RATP mise en ligne depuis mercredi 21 juin. Chaque artiste y possède une petite fiche détaillant son style, son histoire et comportant également la vidéo d'un morceau joué dans le métro. "La sélection est à l'image de nos artistes et des voyageurs du métro : mixte, avec tous les styles musicaux", affirme Antoine Naso.

La rédaction de RTL a eu trois coups de cœur, que l'on vous laisse découvrir ci-dessous.

> #BdhMDM Durée : | Date : 21/06/2017

Les votes seront clos le 31 juillet et les dix artistes arrivés en tête seront retenus pour la dernière partie de ces sélections. C'est un jury composé de membres de la RATP et d'artistes parrains, qui choisira les cinq heureux élus. Lors de la soirée du 23 novembre animée par André Manoukian, d'autres artistes plus connus joueront également sur scène comme les anciens musiciens du métro Clément Verzi ou Emji. Les parrains du label comme Tété et Oxmo Puccino seront également présents. Les places à 15 et 25 euros, seront mises en vente une première fois mi-juillet et une seconde à la rentrée en septembre.



Depuis 1997, ce label accrédite des artistes encore peu ou pas connus, afin qu'ils jouent dans les couloirs souterrains de la capitale. Ce semestre, 300 musiciens ont ainsi été accrédité et 3.000 depuis la création du label. Une chance pour ces artistes, quand on sait que Tété, Keziah Jones, Ben Harper, Oxmo Puccino ou Zaz ont eu aussi commencé dans le métro…



BONUS COUP DE POUCE : Elles n'ont pas encore beaucoup de votes, mais nous, on les aime bien.

> #VoixLaMDM