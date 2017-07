La Première Heure de Zep

publié le 21/07/2017 à 01:01







Zep a fait rire des générations d'écoliers et d'adultes en vingt ans d'aventure de Titeuf. Cet homme a conquis son public avec ses happy books, son blog sur le monde et revient avec un nouvel album "Un bruit étrange et beau" publié aux éditions Rue de Sèvres. En filigrane de ce beau portrait d'homme, ZEP interroge nos propres certitudes, avec un talent graphique réaliste qu'on ne se lasse pas de découvrir.

Au moment de l'enregistrement de l'émission ZEP nous fait découvrir le deuxième tome de "what a wonderful world", tiré de son blog et encore quelques semaines à patienter pour le 15ème album de Titeuf "Afond le slip".

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est ZEP qui nous emmène dans son univers.



zep - image wonderful world Crédit : Delcourt

La première heure : une interview pas comme les autres avec ZEP des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

La playlist de ZEP

LED ZEPPELIN - Whole lotta love (live Rpyal Albert Hall 1970) - (1970)

BOB DYLAN - Blowin'in the wind - (1964)

THE ROLLING STONES - Wild Horses - (1971)

JEAN JACQUES GOLDMAN, ALAIN SOUCHON, BENABAR et FRANCIS CABREL - Les filles à quoi ça sert ?

TOM WAITS - Blue Valentines - (1975)

Zep : "un bruit étrange et beau" son nouvel album B.D.

Pour ce beau roman graphique, "un bruit étrange et beau", publié aux éditions Rue de Sèvres, ZEP nous fait partager la solitude et le silence de son personnage William qui a choisi d'intégrer l'ordre religieux des chartreux lorsqu'un héritage le contraint à quitter le monastère pour Paris. Un nouveau monde s'ouvre à lui, monde qu'il doit apprivoiser, avec une rencontre complètement inattendue avec une jeune femme.

> Comment j'ai dessine´ "Un bruit e´trange et beau", la leçon de dessin de Zep