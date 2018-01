La Première Heure de Yvan Cassar

publié le 07/01/2018 à 01:01





"SGT Pepper's lonely hearts club band" est un des albums clés de la pop music, et il fête ses 50 ans. Il est donc logique qu'il se retrouve célébré dans la série des classiques de la Pop dont le maître d'oeuvre est Yvan Cassar.

Compositeur, arrangeur, musicien, le Rennais Yvan Cassar est devenu incontournable dans la production musicale française. Homme plus si souvent dans l'ombre que ça, il travaille au succès de beaucoup d'artistes, Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Céline Dion, Florent Pagny entre autres.

Pour cet événement musical exceptionnel au Théâtre des Champs-Elysées Yvan Cassar a invité Christophe Willem, Francis Cabrel, Imany, Gaëtan Roussel, ....des invités guest qui reprendront les succès de l'album Sgt Pepper's. Une soirée musicale que toute l'équipe de la première heure vous recommande.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Yvan Cassar..Des confidences et complicité avec l'artiste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist d'Yvan Cassar



The BEATLES - Sgt. Pepper's lonely hearts club band

The BEATLES - Lucy in the sky

Francis CABREL - Le fils unique

IMANY - There were tears

Christophe WILLEM - Rio