La Première Heure de Stéphane Guillon

publié le 10/08/2017

Au moment de l'enregistrement de l'émission Stéphane Guillon se lançait dans son nouveau spectacle.





Aujourd'hui Eric Jeanjean reçoit Stéphane Guillon.

Humoriste, comédien, chroniqueur, il vient nous présenter son nouveau spectacle "Certifié conforme" qu'il jouera dès ce vendredi au théâtre Dejazet à Paris.

Et avec lui, pas de politiquement correct, tout le monde en prend pour son grade !

Ses billets dans "Salut les Terriens" d'Ardisson en témoignent : ses prestations ne laissent jamais indifférent , on rit , on grince des dents …

Et dès le titre de ce one man show, on est plongé dans le bain .

Jugez plutôt , ce spectacle est "Certifié conforme" par entre autres : la Ligue des Droits de l'homme, la Ligue des Champions, le PS , le Guide du Routard , Michel Drucker, l'Oncle Ben's , les Evangiles, le Coran et j'en passe !



Stéphane Guillon au théâtre Dejazet

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.

La playlist

Nina SIMONE - Feeling good - 1965

Alain BASHUNG - La nuit je mens - 1998

EMINEM - Lose yourself - 2002

Serge GAINSBOURG - Aux enfants de la chance - 1988

Melody GARDOT - Same to you - 2015

BENABAR - Je suis de celles - 2003