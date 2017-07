La Première Heure de Romain Grosjean

publié le 15/07/2017 à 01:01





Romain Grosjean dispute demain le Grand Prix d'Angleterre à Sylverstone pour Haas F1 Team

Au moment de l'enregistrement de l'émission son actualité était : Il a commencé sa saison au printemps en Australie, il la clôture ce week-end à Abu Dhabi.



Durant toute cette période, il a couru tous les Grands Prix de Formule 1.

C'est Romain Grosjean, pilote automobile, qui va passer ce début de semaine avec Eric Jeanjean.

Il nous parle de sa vie passée sur tous les circuits du monde entier et de les risques qu'il prend à chaque fois !!

Ce jeune papa de 29 ans est rare dans les médias… Profitons-en



L'invité de La Première Heure

C'est parti pour La première heure de la semaine. Une première heure que nous passons désormais en bonne compagnie sur RTL. En la bonne compagnie de quelqu'un pour qui cette semaine va être particulièrement chargée… Et peut-être même décisive pour la suite des événements. C'est d'ailleurs ce que nous allons tenter de voir avec : Romain Grosjean.

Romain Grosjean et Eric Jean-Jean

La playlist de Romain Grosjean

DAFT PUNK & Pharrell WILLIAMS - Get lucky 2013

BENABAR - Je suis de celles 2003

OASIS - Don't look back in anger 1996

RENAUD - Mistral gagnant 1985

BRIGITTE - Ma Benz 2011

Bob MARLEY & The WAILERS - No woman, no cry 1974





