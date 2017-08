La Première Heure de Max Guazzini

publié le 04/08/2017 à 01:01

Fils d'une famille d'émigrés italiens, chanteur, secrétaire de star, avocat, patron de radio, président d'un club de rugby de quoi remplir la vie de plusieurs hommes. Des origines toscanes avec une éducation très religieuse, cet enfant complexé et renfermé monte faire des études à Paris. Il va évoluer dans le milieu artistique vibrionnant des années 70 d'abord, puis du début des radios FM, et du monde du rugby qu'il va largement contribuer à révolutionner. Une vie, des vies, hors normes....







La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Max Guazzini qui va évoquer sa timidité qui l'a poussé à de grandes audaces et à accomplir ses rêves.



"Je ne suis pas un saint" de Max Guazzini (Robert Laffont)

La playlist de Max Guazzini

1 - Prince - Purple rain

2 - Texas - Summer son

3 - David Bowie - Life on Mars

4 - Petula Clark - Downtown