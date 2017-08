La Première Heure de Manu Katché

publié le 06/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Manu Katché faisait la fête à l'Olympia avec ses amis

Quel est le point commun entre Sting , Michel Jonasz, Stephan Eicher, Peter Gabriel ?

Ces grands noms de la chanson se sont tous adjoints les services de ce percussionniste de talent qu'est Manu Katché !

Salué et récompensé autant comme musicien exceptionnel que compositeur de talent , ce génie de la baguette au son reconnaissable entre tous est très vite repéré par toutes les stars du pop rock.

Tout juste après la sortie de son nouvel album Unstatic , il va réunir ses meilleurs amis , Sting, Eicher, Noa, Raul Midon et bien d'autres sur la scène de l'Olympia ce jeudi 7 Avril .

Et ce soir , il livre à Eric Jeanjean quelques confidences sur toutes ses fabuleuses collaborations …



Les site de l'invité Manu Katché .com

La playlist

TEARS FOR FEARS - Bad man's song

Manu KATCHE - Ride me up

Michel JONASZ - La bossa

Peter GABRIEL - In your eyes

STING - All this time

Herbie HANCOCK - Butterfly

Stephan EICHER - Pas d'ami (comme toi)

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.