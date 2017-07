La Première Heure de Julie Delpy

publié le 18/07/2017 à 01:01

Cette première heure du jour , nous allons donc la partager avec Julie Delpy, dont le film Lolo, sortait sur les écrans au moment de l'enregistrement de l'émission. Une belle affiche qu'elle partage avec Dany Boon, notamment. Julie Delpy continue son chemin dans le cinéma, devant et derrière la caméra, entre Etats-Unis et Europe. Elle fait entendre une voix singulière, la sienne. Et c'est aussi le cas dans cette émission. Un plaisir à partager sans modération.

On attend sa prochaine réalisation "My Zoe" dont le synopsis est : Une experte en génétique qui sort d'un mariage calamiteux s'occupe seule de sa fille. A la suite d'une tragédie, elle fait la rencontre d'un couple à Moscou...Elle y retrouve Daniel Bruhl qu'elle avait déjà dirigé dans "2 days in Paris".

C'est parti pour La première heure de la semaine. Une première heure de la semaine que nous passons désormais en bonne compagnie sur RTL. En la bonne compagnie de quelqu'un pour qui cette semaine va être particulièrement chargée… Et peut-être même décisive pour la suite des événements, c'est d'ailleurs ce que nous allons tenter de voir avec : Julie Delpy.

L'invité de cette Première Heure : Julie Delpy

Julie Delpy et Eric Jean-Jean









Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.

La playlist de Julie Delpy

The DEAD KENNEDYS - Too drunk to fuck

YODELICE - Happy crowd

Lou REED - Perfect day

Jimi HENDRIX - Foxy lady

Léo FERRE - Avec le temps

Serge GAINSBOURG - Je suis venu te dire que je m'en vais