La Première Heure de Joey Starr et Sinclair

publié le 08/08/2017 à 01:01

L'émission a été enregistrée au moment où les deux chanteurs commençaient la nouvelle saison de "Nouvelle Star" sur D8

Et cette année , c'est un juré de choc qui rejoint l'aventure et qui risque bien de semer la terreur dans les files d'attente : JoeyStarr en personne !

Le "Jagguarr" accompagné de Sinclair sont les invités de "La 1ère Heure".

Un Sinclair tout en zénitude et JoeyStarr fidèle à lui-même toujours prêt à dégainer des punchlines atomiques.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer d'autant que vous allez assistez à une interview pas comme les autres :

JoeyStarr interviewant Sinclair et vice versa …

Ecoutez plutôt ….

Sinclair, Élodie Frégé, André Manoukian et Joey Starr de "La Nouvelle Star" Crédit : capture d'écran Dailymotion

La playlist

PRINCE - Sexy M.F. - 1992

WILD CHERRY - Play that funky music - 1976

BRIGITTE - Ma Benz - 2011

SUGARHILL GANG - Rapper's delight - 1979

Serge GAINSBOURG - Requiem pour un con - 1991

Bill WITHERS - Use me - 1977



Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.