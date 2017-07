La Première Heure de Joann Sfar

publié le 28/07/2017 à 01:01

L'invité de La Première Heure cette semaine est un artiste aux multiples talents :

Dès ses premiers pas dans la bande dessinée, Joann Sfar s'est affirmé comme l'un des chefs de file de cette nouvelle génération d'auteurs des années 90.

Auteur d'une centaine d'albums comme dessinateur , scénariste ou les 2 à la fois , on lui doit également le magnifique film Gainsbourg , vie héroïque récompensé par un César et l'adaptation en dessin animé du Chat du rabbin récompensé par un autre César !

Joann Sfar vient de réssucité son Petit Vampire avec le "Serment des Piartes" qui vient de parâitre en attendant le film d'animation.

Au micro d'Eric Jeanjean , il revient sur son parcours et nous présente son dernier album intitulé Tu n'as rien à craindre de moi …



Tu n'as rien à craindre de moi de Joann Sfar Crédit : joann sfar

La playlist

Vladimir COSMA - Sirba

DIONYSOS - Vampire de l'amour

Johnny CASH - I walk the line

Serge GAINSBOURG - Aux armes et caetera

Georges BRASSENS - Les passantes

Nino ROTA - La dolce vita

SURVIVOR - Eye of the tiger

