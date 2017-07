La Première Heure de Jean-Hugues Anglade

publié le 16/07/2017 à 01:01

Au monent de l'enregistrement de cette émission, Jean-Hugues Anglade repartait pour une saison de Braquo. Dans cette nouvelle saison, Caplan, Morlighem et Roxane se retrouvent aux prises avec le redoutable Baba Aroudj dont Morlighem a tué le fils unique lors d’une opération de police. Caplan et son groupe seront-ils prêts à commettre une nouvelle fois l’irréparable pour se débarrasser du caïd turc, alors même qu’ils sont dans le viseur de l’IGPN ?

Ce soir dans le premier épisode de Braquo "à l'ancienne" à peine ont-ils réglé le cas de la mafia russe que Caplan, Morlighem et Roxane se retrouvent aux prises avec "Baba" Aroudj, patron de la mafia turque. Quant à Vogel, il se retrouve dans un sale état en prison. Mais ça ne suffit pas à Caplan qui compte bien le mettre définitivement hors d’état de nuire. Seulement, pour l’atteindre, il va devoir renouer avec le fantôme d’un passé personnel très douloureux.

Rendez-vous ce soir sur Canal + pour suivre l'ultime saison de Braquo.

> BRAQUO Saison 4 - Bande Annonce (Série, 2016)

La playlist de Jean-Hugues Anglade

JOEY RAMONE - What a wonderful world - (2002)

KEZIAH JONES - Rythm is love - (1992)

ETIENNE DAHO - L'adorer

PRINCE - Sign'o the times - (1987)

JEAN-LOUIS AUBERT - Voilà, ce sera toi - (2014)

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

Pour le retour de la série Braquo diffusée ce soir sur Canal+, Jean-Hugues Anglade fait des confidences et quelques révélations à Eric Jean Jean sur son rôle de "Caplan", qui retrouve Roxane, Morlighem...et surtout ce sont des retrouvailles pour une ultime saison !

C'est un rendez-vous à ne pas manquer d'autant que vous allez assistez à une interview pas comme les autres