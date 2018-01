La Première Heure de Jean-François Piège

publié le 29/01/2018 à 07:12



Des jeunes créatifs de la cuisine s'affronte pour devenir le Top Chef de l'année, ils sont jugés, jaugés par des chefs ultra confirmés, fer de lance de la cuisine française, dont l'invité du jour, Jean-François Piège. Le combat des chefs reprend mercredi 31 janvier sur M6.



Valençais d'origine, Jean-François Piège depuis son enfance s'est nourri des produits de la terre. C'est ainsi qu'il découvre sa vocation de cuisinier et cette passion le mènera à ouvrir ses restaurants dont le petit dernier le Clover Grill, nouveau lieu d'expression du chef Jean-François Piège.

En 2009, il relève le défi de devenir l'entrepreneur d'un projet ambitieux et captivant : l'univers Thoumieux. Il quitte l'univers des palaces et crée sous cette mythique enseigne sa maison, imagine son univers et propose sa vision du monde extérieur à travers sa cuisine. Depuis il a été élu par "ses pairs" et en 2016, Jean-François Piège reçoit deux étoiles au guide Michelin pour son grand restaurant, et le chef reçoit le prix Lebey de la meilleure viande pour ses "ris de veau mijotés sur des coques de noix".

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée :promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Jean-François Piège qui nous emmène dans son univers.

Top Chef Crédit : M6

La playlist de Jean-François Piège

Johnny HALLYDAY - Je te promets

BRIGITTE - Palladium

France GALL - Ella elle l'a

BENABAR - Feu de joie

The CRANBERRIES - Zombie

