La Première Heure de Greg Zlap

Greg Zlap, dans le milieu du blues, tout le monde connaît son nom et son histoire. Celui que Jean-Jacques Milteau appelle affectueusement "son fils spirituel" a déjà 6 albums à son actif et de nombreux concerts sous son nom depuis 20 ans. Derrière son blouson en cuir et ses cheveux blonds en pétard se cache un homme qui a du "vécu" et cela se reflète dans sa musique. Greg Zlap a grandi derrière le rideau de fer à Varsovie, et c'est avec sa mère qu'il arrive à Paris, bien sûr avec son harmonica dans sa valise, bien décidé à devenir musicien. Greg Zlap vient de sortir son single "Je ne pense qu'à toi", avec son fidèle partenaire : l'harmonica.

Après avoir triomphé avec les Vieilles Canailles, Greg Zlap sera en concert le 4 aout à Argeles et le 5 septembre à Paris



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Greg Zlap qui va jouer de l'harmonica en live, évoquer sa carrière, ses rencontres, son nouveau projet : sa chanson je ne pense qu'à toi, des confidences, de la musique, de la bonne humeur.

La playlist de Greg Zlap

1 - INXS - Suicide Blonde

2 - C2C - Down the road

3 - THE ROLLING STONES - Hate to see you go

4 - KLINGANDE & BROKEN BACK - Riva - restart the game -

5 -GREG ZLAP - Je ne pense qu'à toi