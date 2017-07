La Première Heure de Dita Von Teese

publié le 12/07/2017 à 14:51

L'invitée de la Première heure de la Semaine, la reine du glamour et du burlesque Dita Von Teese



Au moment de l'enregistrement de l'émission on était à la Saint Valetin

Cette 1ère heure de la semaine s'annonce caliente !

Dita Von Teese , star incontestée du burlesque et de l'effeuillage , fait un détour dans le studio d'Eric Jeanjean avant ses représentations au Crazy Horse à Paris .

Pour célébrer les 65 ans du plus chic et sensuel des cabarets parisiens , le Crazy fait à nouveau appel à Dita et lui donne carte blanche pour un spectacle unique !

Cela va donner 5 tableaux originaux avec une musique composée par Sébastien Tellier , des costumes (ou pas…) magnifiques !

Et pour vous donner l'eau à la bouche , écoutez les confidences de cette icône de la mode et égérie des créateurs au micro d'Eric… très ému….

Dita Von Teese et Eric Jean Jean Crédit : Fred Bukajlo sipa presse pour RTL

La playlist

Juliette GRECO - Strip-tease - 1962

Brigitte BARDOT - Tu veux ou tu veux pas - 1970

Marilyn MONROE - Diamonds are a girl's best friend - 1953

MARILYN MANSON - Sweet dreams (are made of this) - 1995

David BOWIE - Where are we now ? - 2013





