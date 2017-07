La Première Heure de David Hallyday

publié le 19/07/2017 à 01:01

Bientôt 50 ans et David Hallyday a réussi le tour de force d'avoir à la fois une vie artistique riche et bien remplie, et une vie privée relativement préservée. Difficile d'avoir une vie comme les autres quand on est le fils de deux stars, Il a été préservé en grandissant aux Etats-Unis, ce qui lui a permis de s'épanouir dans la musique, finalement il doit bien y avoir quelque chose de génétique. Son instrument de prédilection, la batterie, et c'est ce qui lui vaut sa première grande scène en 1979, aux côtés de son père pour le titre "Rien que 8 jours". Mais c'est donc aux Etats-Unis qu'il construit sa vie. Un groupe avec les copains de lycée, il compose des titres qui sont joués pour un film, "Lady Beware". Mais c'est un autre film qui le mène au succès. En 1986, il joue le premier rôle d'une comédie "He's my girl" dans lequel il interprète trois titres. Le single du film lui permet d'atteindre le top 30 des charts américains. Suit alors son premier album "True cool" et le succès suit. Aujourd'hui la musique est toujours sa passion (enfin une de ses passions, i y a aussi la course automobile), son dixième album "Le temps d'une vie" est sorti en fin d'année dernière, et il le joue sur différentes scènes cet été, le 21 juillet à Portes les Valences et le 1er août à Agde.







Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est David hallyday.....qui évoque la composition de son album, sa passion pour les courses automobiles, son enfance à Los-Angeles, ses objets cultes des films Star Wars...Une complicité entre David Hallyday et Eric Jean-Jean, des confidences au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

Le temps-d une vie David Hallyday

La playlist de David Hallyday

1 - David Hallyday – Le temps d'une vie

2 – Dexter fRench – Hit me hard

3 – MT Royal – Missing reward

4 – Empire of the Sun – Alive

5 – David Hallyday – Devant le miroir