La Première Heure de Dani

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Dani venait de publier une autobiographie et un albums, intitulés "la nuit ne dure pas"Dani, femme mannequin, chanteuse, comédienne, beaucoup d'artistes ont écrit pour elle, respectant son passé à survivre dans la marge et les paillettes. Dani a publié une autobiographie et un nouvel album, tous deux intitulés "la nuit ne dure pas", une phrase empruntée à une chanson de Daniel Darc.

Se retourner sur son passé, regarder les photos, balayer les années où elle fut mannequin, chanteuse, meneuse de revue, actrice, reine de la nuit, fleuriste, peu lui importe. Grâce à Etienne Daho, son prince charmant, elle a fait un come-back magistral, voilà ce qui compte. Il est grand temps de lui rendre la place qui lui échoit, celle d’une icône intemporelle et inclassable.



New York a eu Nico, Londres Marianne Faithfull, Paris a Dani. Elle a su traverser les époques avec l’élégance et la décontraction de ceux qui ne savent rien de leur charme, troqué avec sang-froid les regrets d’hier contre les promesses de demain. Cent fois enterrée mais toujours ressuscitée, Dani est un phœnix polymorphe qui apprivoise les arts avec l’humilité de la candeur.

Elève des Beaux-Arts, meneuse de revue à l’Alcazar, mannequin et égérie des plus prestigieux photographes: Helmut Newton, Jean-Loup Sieff, Antoine Giacomoni.

Muse de chanteurs cultes (Daho, Gainsbourg, Darc ou Chamfort, Boton, Souchon, Duval et Grillet) qui ont écrit spécialement pour elle, Dani imprègne et illumine la pellicule de Vadim, Chabrol, Lautner, Claire Denis et Jacques Doillon et restera pour les cinéphiles la Liliane de Truffaut dans l’oscarisée “Nuit américaine”.

Elle aura croisé tous ceux qui auront compté depuis cinquante ans et si Dani ne les connaît pas tous, tous connaissent Dani. “L’Aventure”, qui fut le “Studio 54” parisien, a vu ainsi défilé acteurs, politiques, rock-stars et couturiers qui, au bout de la nuit, élisaient pour confidente la maîtresse des lieux.

Après quelques mésaventures elle fera éclore des roses aux quatre coins de Paris en créant l’enseigne “Au nom de la rose” avant de fleurir de rouge les magasins Agnès B.

Elle revient aujourd’hui à la musique avec une sélection de titres à faire pâlir la génération “Indé”. A l’écoute de ces morceaux, on redécouvre tour à tour une rockeuse, une crooneuse, une punk.

“La Nuit ne dure pas”, titre choisi par Dani pour ce projet, est extrait des paroles de sa chanson “Rouge Rose” écrite par Daniel Darc. Sous forme de récit illustré et de best of orchestré par Etienne Daho (réalisation de 3 titres inédits et direction musicale du projet), redécouvrez la vie d’une icône française qui a traversé et marqué cinq décennies.



