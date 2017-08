La Première Heure de CharlElie Couture

publié le 03/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission Charlelie exposait dans les galeries Huberty & Breyne de Paris et Bruxelles se mettent à l'heure américaine en proposant à CharlElie Couture et Christophe Chabouté de partager leur vision de New-York. Amis à la ville, les artistes ont initié ce projet il y a plus de deux ans. Ils ont crée pour "a real drem of New-York" des oeuvres qui ouvrent un dialogue entre leurs univers et dans lesquelles chacun livre sa vision de la Big Apple. CharlElie, new-yorkais d'adoption, foule le pavé de la city depuis près de quinze ans. Il restitue dans ses peintures une ambiance onirique et un regard intime de son vécu à New-York. Avec cette exposition, la Huberty & Breyne Gallery fait une fois de plus dialoguer Art contemporain et bande dessinée. CharlElie a réalisé pas mal de tableaux en noir et blanc parce que New-York correspond à ces deux couleurs opposées.

Son actualité, la tournée La Fayette, il sera le 24 aout au Festival des Musiques du Monde à Saint Vaast la Hougue

A Real Dream of New York Crédit : Charlelie Chabouté

