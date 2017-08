La Première Heure de Chantal Thomass

publié le 09/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission Chantal Thommass célébrait 65 ans de folie et de glamour, du " Crazy Horse" .

Le célèbre cabaraet se lance dans une nouvelle aventure créative et fait de 2016 une année exceptionnelle en invitant la célèbre créatrice de lingerie parisienne Chantal Thomass qui va prendre la direction artistique du spectacle. Le célèbre cabaret de l'avenue George V se fait plaisir et fait plaisir en proposant ce nouveau rendez-vous incontournable. Chantal Thomass, papesse de la lingerie chic, habille et déshabille les légendaires danseuses du "Crazy Horse".

Dans la première heure, Chantal Thomass évoque son enfance, sa carrière, ses passions. Une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Chantal Thomass qui nous emmène dans son univers.

La playlist de Chantal Thomass

LOU REED - Walk on the wild side - (1973)

THE ROLLING STONES - I can't get no satisfaction - (1965)

LES RITA MITSOUKO - Marcia Baïla - (1985)

JOAN JETT & THE BLACKHEARTS - I love rock'n roll - (1982)

GRACE JONES - La vie en rose - (1978)

JANE BIRKIN - Les dessous chics - (1983)

THE VELVET UNDERGROUND - Sweet Jane- (1970)

JANIS JOPLIN - Mercedes Benz - (1971)

Le spectacle du Crazy Horse

Quatre tableaux exclusifs et iconiques retravaillés comme des pièces de couture pour des effets visuels sans cesse réinventés. Chantal Thomass a apporté sa touche personnelle jusque dans l'habillement des espaces pour offrir une expérience inédite.

> Chantal Thomass au Crazy Horse, évidemment