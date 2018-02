La Première Heure de Cali

publié le 12/02/2018 à 01:01

L'auteur de chanson mettait déjà toute son âme dans ses textes. Dans son premier livre "Seuls les enfants savent aimer" il met son intimité, ses sentiments. Si le terme sensibilité peut s'appliquer à quelqu'un, c'est bien à ce chanteur



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée :promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Cali qui nous emmène dans son univers.

La playlist de

U 2 - Landlady

BENABAR - Feu de joie

DEUS - Instant street

The CLASH - Police and thieves

The WATERBOYS - The pan within