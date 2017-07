La Première Heure de Arthur H

publié le 31/07/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission Arthur H allait au Havre pour le Festival de performances littéraires "le goût des autres". Pour sa sixième édition,ce festival vous propose d'embarquer dans une traversée littéraire originale racontées en musique. Arthur H et Nicolas Repac sont réunis pour un exercice de style inédit, celui de mettre en musique et en voix, quelques textes de Dany Laferrière, trublion haïtien, nord-américain et fondu de Jorge Luis Borges. Arthur H et Nicolas Repac propose pour une première, une traversée métissé de ses écrits, et pour ouvrir la boite de pandore des littératures des Nouveaux Mondes, une recette : la voix sensuelle et grave, de bluesman celle d'Arthur H.



Retrouvez Arthur H et Nicolas Repac en dédicace à la Librairie du festival à l’issue de la lecture à L’Esperluette.

Au programme du Festival de performances littéraires au Havre, du 19 au 22 Janvier prochains : un concert littéraire par Pascal Gréggory et EZ3kiel, une after party qui sera révélé le jour J.

4 jours, 4 soirées et une grande nuit pour faire voyager la littérature hors de ses frontières.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Arthur H qui nous emmène dans son univers.

La playlist d' Arthur H

1 - Arthur H - Cheval de feu

2 - Serge Gainsbourg - Flash forward

3 - Curtis Mayfield - Move on up

4 - Goldfrapp - Lovely head

5 - Joy Division - Love will tear us apart

> Cheval de Feu