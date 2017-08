La Première Heure d'Olivier De Benoist

publié le 26/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Olivier de Benoist présentait son nouveau spectacle "0/40 ans", il le reprendra en tournée à la rentrée dans toute la France

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle ! Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan…Olivier De Benoist refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique…À 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !

A partir du mois de Janvier, Olivier de Benoist sera en tournée en France, en Belgique, en Suisse. En attendant, rendez-vous au Café de la gare, du mercredi au samedi et en matinée le dimanche.

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Olivier De Benoist qui nous emmène dans son univers.

Olivier De Benoist est issu d’une famille nombreuse et a grandi entouré de 6 frères. Ce garçon de bonne famille a reçu une éducation stricte et religieuse, ce qui déteint certainement sur son côté gendre impeccable.

Après avoir suivi de brillantes études de droit, et malgré sa passion pour la magie, Olivier De Benoist choisit sa voie et se tourne vers le one-man-show. On ne lui en voudra pas !

Après avoir présenté son spectacle "Fournisseur d'Excès" 45 fois à la Cigale, 32 fois aux Bouffes Parisiens, et après une tournée triomphante ayant réuni plus de 220.000 spectateurs, Olivier De Benoist est au Café de la gare avec son nouveau spectacle, "0/40" du mercredi au samedi et en matinée le dimanche.



Un nouveau spectacle co-écrit avec un nouveau co-auteur Pierre-Marie Debrie, de nouveaux boucs-émissaires (les femmes et les belles-mères vont pouvoir souffler un peu) et un humour plus grinçant que jamais !

La playlist d'Olivier De Benoist

BENABAR - Le diner - (2006)

CLAUDE FRANçOIS - I know - (1977)

JOHNNY HALLYDAY - L'envie - (1988)

CHARLES AZNAVOUR - She - (1974)

THE VELVET UNDERGROUND - Sunday Morning - (1967)