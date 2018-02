La Première Heure d'Arthur H

publié le 19/02/2018 à 01:01

Arthur H vient de sortir son dixième album studio, "Amour chien fou". Poète anar musicien plasticien, Arthur H a son univers construit dans une famille d'artistes. Il part sur les routes et il dit lui même "Très heureux de repartir sur la route sonore. J'arrive bientôt chez vous avec une pleine cargaison de nouvelles chansons. Sortez les confettis, les feux d'artifices et les costumes dorés ! A très vite.'. C'est à artiste à absolument voir sur scène.et il passera certainement près de chez vous pour le vérifier Infoconcert

Vous pourrez aussi retrouver Arthur H samedi prochain dans le Grand Studio de RTL en compagnie de Melody Gardot et Murray Head



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée :promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Arthur H qui nous emmène dans son univers.

Amour-Chien-Fou Crédit : ALL POINTS

La playlist de Arthur H

Arthur H : La boxeuse amoureuse

The Doors : Riders on the strom

Lou Reed : Walk on the wild side

Jacques Higelin : Mona Lisa klaxon

Gainsbourg : La Javanaise

Extrait de Michael Jackson : Billie Jean