La Fête de la musique continue dans 100% Live

L'été est là et les grandes tournées aussi, avec ces jours-ci beaucoup de concert de qualité. Les Insus reprennent leur petit tour, le 30 à Nort sur Erdre, le 8 juillet à Tours, le 9 à Albi.

. Sting sera le 9 juillet à Argelès sur mer, et le 20 sur la scène de Jazz à Juan, festival partenaire de RTL.

Les Vieilles Canailles, aussi parteniares de RTL, conitune leur tournée, elles étaient hier soir à l'Accord Hotel Arena de Paris Bercy et y seront encore ce soir. demain ce sera Rouen, et mercredi 28 Toulouse.

Pour voir Elton John en France, il faudra se déplacer à nantes le 25 juin, sinon patienté jusqu'au 1er décembre pour son passage à Paris ou le 12 à Toulouse.

Céline Dion débarque en France le 29 juin, à Bordeaux, puis ce sera Lille, Paris, Lyon Marseille, Nice en juillet











Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



