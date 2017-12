La Collection 60' du 7 décembre 2017

publié le 07/12/2017 à 23:59



Hommage à Johnny, cette Collection lui est dédiée. La programmation est faite à partir de titres qui l’ont marqué au point d’en faire des adaptations en français et de les chanter sur scène régulièrement.

THE HOUSE OF THE RISING SUN - THE ANIMALS

TENDER YEARS - GEORGE JONES

MR. LONELY - BOBBY VUITON

BLUEBERRY HILL - FATS DOMINO

HEY JOE - JIMI HENDRIX

STAND BY ME - BEN E. KING

CATHY' S CLOWN - THE EVERY BROTHERS

SAN FRANCISCO - SCOTT McKENZIE

TEENAGE IDOL - RICKY NELSON

YOU SO SQUARE ( BABY I DON'T CARE ) - ELVIS PRESLEY

TROUBLE - ELVIS PRESLEY

TUTTI FRUTTI - ELVIS PRESLEY

HEARTBREAK HOTEL - ELVIS PRESLEY

BLUE SUEDE SHOES - CARL PERKINS

CAROL - CHUCK BERRY

SUMMERTIME BLUES - EDDIE COCHRAN

SOMETHING ELSE - EDDIE COCHRAN

DA DOO RON RON - THE CRYSTALS

I SAW HER STANDING THERE - THE BEATLES

BLACK IS BLACK - LOS BRAVOS

UPTIGHT ( EVERYTHING'S ALRIGHT ) - STEVIE WONDER