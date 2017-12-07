La Collection 60' du 7 décembre 2017
REPLAY - La Collection 60' du 7 décembre 2017
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Hommage à Johnny, cette Collection lui est dédiée. La programmation est faite à partir de titres qui l’ont marqué au point d’en faire des adaptations en français et de les chanter sur scène régulièrement.
THE HOUSE OF THE RISING SUN - THE ANIMALS
TENDER YEARS - GEORGE JONES
MR. LONELY - BOBBY VUITON
BLUEBERRY HILL - FATS DOMINO
HEY JOE - JIMI HENDRIX
STAND BY ME - BEN E. KING
CATHY' S CLOWN - THE EVERY BROTHERS
SAN FRANCISCO - SCOTT McKENZIE
TEENAGE IDOL - RICKY NELSON
YOU SO SQUARE ( BABY I DON'T CARE ) - ELVIS PRESLEY
TROUBLE - ELVIS PRESLEY
TUTTI FRUTTI - ELVIS PRESLEY
HEARTBREAK HOTEL - ELVIS PRESLEY
BLUE SUEDE SHOES - CARL PERKINS
CAROL - CHUCK BERRY
SUMMERTIME BLUES - EDDIE COCHRAN
SOMETHING ELSE - EDDIE COCHRAN
DA DOO RON RON - THE CRYSTALS
I SAW HER STANDING THERE - THE BEATLES
BLACK IS BLACK - LOS BRAVOS
UPTIGHT ( EVERYTHING'S ALRIGHT ) - STEVIE WONDER