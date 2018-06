La 1ère Heure" de Jean-Christophe Grangé avec Eric Jean-jean

publié le 18/06/2018 à 00:01

Il écrit plus vite que la lumière mais dans la nuit profonde... Jean-Christophe Grangé est l'invité de la première heure d'Eric Jean-Jean pour parler de la sortie de son nouveau livre, "La terre des morts". Lui aussi est à l'aise la nuit, dès 4h du matin, il commence à écrire.

A peine son livre sorti, le prochain est déjà presque terminé. Jean-Christophe Grangé nous expliquera sa manière de procéder quand il écrit.

Contrairement à Jacques Expert, invité de la première heure le 11 juin dernier, il connait la fin de son livre avant d'en connaitre son contenu !

Sexe, drogue et meurtre, son nouveau roman raconte l'enquête d'un policier sur un tueur de strip-teaseuses dans la froideur des nuits.

"La terre des morts" aux éditions Albin Michel est sorti le 03 Mai dernier.



La playlist

1- XTC : Making plans for Nigel

2- Ryuichi Sakamoto : Merry Christmas, Mr. Lawrence

3- Sébastien Tellier : L'amour et la violence

4 - Nine inch nails : Right where it belongs

5 - The smashing pumpkins : Muzzle