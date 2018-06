"La 1ère Heure" de Jacques Expert avec Eric Jean-jean

publié le 11/06/2018 à 00:01

Son enjeu est de ne jamais décevoir et ce n’est pas avec son dixième roman que cela arrivera ! Jacques Expert est l’invité d’Eric Jean-Jean pour la première heure de la semaine sur RTL. Il raconte sa manière de procéder pour écrire un livre, sa non-connaissance en musique, qui malgré tout, est toujours présente pendant ses séances d’écriture.



Il explique démarrer d’une idée de base et ne pas savoir comment chaque livre va se terminer. Son but ? mettre un « coup de poing » au lecteur à la fin, coûte que coûte. « Sauvez-moi », est sorti le 07 juin dernier, aux éditions Sonatine.



