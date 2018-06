"La 1ère Heure" d'Eddy De Pretto avec Eric Jean-jean

publié le 04/06/2018 à 00:01

Il n’a pas été nommé dans la catégorie « révélation scène » aux dernières victoires de la musique pour rien, Eddy De Pretto est véritablement LA révélation 2017/2018 en France. Son 1er album « Cure » est sorti début mars 2018 et c’est un véritable succès, un mois plus tard seulement, il recevait un disque d’or !

Lors de cette première heure de la semaine sur RTL, Eric Jean-Jean essaiera de percer le mystère de ce jeune interprète de 25 ans aux paroles aiguisées et à la gestuelle si particulière sur scène. Retrouvez le tout l’été sur les scènes des plus grands festivals !



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Eddy De Pretto.

Des confidences et complicité avec cet incroyable interprète au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist d'Eddy De Pretto

1- Eddy De Pretto : Kid

2- Kanye West : Black skinhead

3- Henri Salvador : Jardin d'hiver

4 - Eddy De Pretto : Fête de trop

5 - Alain Bashung : La nuit je mens