L'Heure du Jazz s'installe à Juan les Pins

publié le 16/07/2017 à 19:02

Pour cette première émission depuis Jazz à Juan, deux heures de programme.

Une première heure de 22h00 à 23h00 autour des grandes heures du festival de Juan-les-Pins avec la fameuse chanson des crickets d'Ella Fitzgerald, puis une deuxième heure consacrée à John Coltrane qui disparaissait il y a tout juste 50 ans, le 17 juillet 1967.

Programme de ce soir de Jazz à Juan

Encore un programme varié de qualité pour cette nouvelle édition du Festival de Jazz de Juan Les Pins. La soirée débute par JOHNNY GALLAGHER & THE BOXTIE BAND, la famille Gallagher fait un véritable show blues . Puis ce sera le fils de aîné de Clint Eastwood, en trio avec excusez du peu, Jean-Luc Ponty et Birélie Lagrène, trio de cordes de haute volée. Pour terminer la soirée, un des plus grands guitaristes de blues, Buddy Guy.

Jazz à Juan, ça commence !@JAZZAJUAN pic.twitter.com/KBGh4kxJve — L'heure du jazz (@Lheuredujazz) 15 juillet 2017

La programmation de l'Heure du jazz

Première Heure Jazz à Juan

- Taj Mahal & Keb Mo. « Squeeze Box »

- Gregory Porter. « Insanity »

- Sting. « A Thousand Years »

« Perfect Love... Gone Wrong »

- Brandford Marsalis/Kurt Elling. « Blue Gardenia »

- Ella Fitzgerald. « Mack The Knife »

« When Lights Are Low »

« Cricket Song »

- Robert Glasper. « You And Me »

- Blind Boys Of Alabama. « Take Your Burden… »

- Macy Gray. « She Aint Right For You »



Deuxième heure Spéciale John Coltrane.

- John Coltrane. « Blue Train »

- Miles Davis. « Bye Bye Blackbird »

- Monk/Coltrane. « Blue Monk »

- Miles Davis. « So What »

- John Coltrane. « Giant Steps »

- John Coltrane. « Soul Eyes »

- Ellington/Coltrane. « In A Sentimental Mood »

- John Coltrane. « Naima »



57eme Jazz à Juan