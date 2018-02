Kyo fait sa Première Heure

publié le 05/02/2018 à 01:01



Florian et Benoît du groupe Kyo viennent de sortir leur 5ème album "Dans la peau", quelques jours avant les Victoires de la Musique qui peuvent leur apporter une nouvelle reconnaissance, "Ton mec" est nommé dans la catégorie chanson originale, 14 ans après la moisson de trois Victoires avec l'album "Le Chemin".

Ce groupe de collège qui s'est rassemblé par amour de la musique a vraiment fait son chemin depuis. Dans la Première Heure on revient sur ce parcourt et ce qui est avant tout leur moteur, la musique.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est le groupe Kyo..Des confidences et complicité avec l'artiste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Kyo



Kyo - Ton mec

The Killers - Be still

Beastie Boys - Sabotage

Elliott Smith - Son of Sam

Soundgarden - Black Hole Sun