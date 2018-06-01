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Kip Moore, Cam et Joe Diffie dans WRTL-Country de Georges Lang du 31 mai 2018

Kip Moore, Cam et Joe Diffie dans WRTL-Country de Georges Lang du 31 mai 2018

Georges Lang WRTL Country Georges Lang
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Télécharger WRTL Country du 31 mai 2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

IT AIN'T MY FAULT - BROTHERS OSBORNE 
GET DOWN SOUTH - MONTGOMERY GENTRY 
HONKY TONK  ATTITUDE - JOE DIFFIE 
LET ME DOWN EASY - BLACKBERRY SMOKE 
HEADS CAROLINA TAILS CALIFORNIA - JOE DEE MESSINA 
FOR THE FIRST TIME - DARIUS RUCKER 
CRY PRETTY - CARRIE UNDERWOOD 
SMALL TOWN BOY - DUSTIN LYNCH 
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA 
YOU MAKE IT EASY - JASON ALDEAN 
SAY SOMETHING - CHRIS STAPLETON & JUSTIN TIMBERLAKE 
DIANE - CAM 
MEANT TO BEE - BEBE REXHA & FLORIDA GEORGIA LINE
BETTER MAN - LITTLE BIG TOWN 
LAST SHOT - KIP MOORE

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Kip Moore, Cam et Joe Diffie dans WRTL-Country de Georges Lang du 31 mai 2018
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Kip Moore, Cam et Joe Diffie dans WRTL-Country de Georges Lang du 31 mai 2018
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2018-06-01 01:00:00
https://cdn-media.rtl.fr/cache/5hKMk7Q-j1LY4ImqRENsFQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348829_georges-lang.jpg