Kip Moore, Cam et Joe Diffie dans WRTL-Country de Georges Lang du 31 mai 2018
Kip Moore, Cam et Joe Diffie dans WRTL-Country de Georges Lang du 31 mai 2018
IT AIN'T MY FAULT - BROTHERS OSBORNE
GET DOWN SOUTH - MONTGOMERY GENTRY
HONKY TONK ATTITUDE - JOE DIFFIE
LET ME DOWN EASY - BLACKBERRY SMOKE
HEADS CAROLINA TAILS CALIFORNIA - JOE DEE MESSINA
FOR THE FIRST TIME - DARIUS RUCKER
CRY PRETTY - CARRIE UNDERWOOD
SMALL TOWN BOY - DUSTIN LYNCH
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA
YOU MAKE IT EASY - JASON ALDEAN
SAY SOMETHING - CHRIS STAPLETON & JUSTIN TIMBERLAKE
DIANE - CAM
MEANT TO BEE - BEBE REXHA & FLORIDA GEORGIA LINE
BETTER MAN - LITTLE BIG TOWN
LAST SHOT - KIP MOORE