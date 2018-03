Keith Jarret, Gregory Porter dans l'Heure du Jazz

publié le 11/03/2018 à 19:15





Voilà le nouveau phénomène du jazz new-yorkais : la chanteuse Jazzmeia Horn. Nominée lors de la dernière cérémonie des Grammies, elle n’a pas remporté la plus haute récompense (décernés à Cécile McLorin-Salvant), mais a été très remarquée en chantant « Moanin’ » assez spectaculairement maquillée, et vêtue d’une de ses habituelles et très élégantes tenues africaines. Bref Jazzmeia Horn fait le buzz, avec son premier album, « Social Call », qui révèle un talent incontestable, doublé d’une solide conscience. La jeune femme sait chanter, mais a aussi des choses à dire. Découvrez Jazzmeia Horn ce soir dans l’Heure du Jazz.

Quelques nouveautés qui se signalent : l’album de Keith Jarrett « After The Fall », enregistré en 1998, lors d’un concert qui marquait le retour sur scène du pianiste, après une longue période d’absence dûe à la maladie. Musique incroyable ! On est d’autant plus touché lorsque l’on sait que le trio qui joue ici a été désormais dissous par le maître.

Et aussi le nouveau Paolo Fresu, qui poursuit sa route sans jamais faiblir. Le trompettiste Sarde joue avec son groupe italien Devil Quartet. Titre de cet album : « Carpe Diem ». On ne saurait mieux dire.

Un inédit miraculeux du Wes Montgomery, enregistré à Paris lors de la seule tournée européenne jamais réalisée par le génial guitariste. Wes Montgomery a très peu voyagé dans sa carrière, car il était terrorisé par l’avion, mais avait fini par être convaincu de traverser l’Atlantique pour cette petite tournée en Europe au printemps 65. Un grand nombre de disques pirates étaient sortis de cette série de concerts. Celui de Paris, au Théâtre des Champs Elysées avait été enregistré par l’ORTF, conservé l’INA, puis rénové, et édité maintenant et pour la première fois officiellement par le label américain Résonnance.

Et encore le trompettiste français Fabien Mary, avec un groupe brillant, fort de 5 cuivres, et sans piano. Ainsi, on entend parfois le son et l’ambiance West-Coast des années 50, ce qui n’est pas un défaut…

La programmation de l'Heure du jazz

Jazzmeia Horn. « Tight »

Keith Jarrett. « I’ll See You Again »

Gregory Porter. « Moanin’ »

Paolo Fresu. « Lines »

Wes Montgomery. « Full House »

Randy Crawford & Joe Sample. « This Bitter Earth »

Fabien Mary. « You Make It Feel So Fun »

Indra Rios-Moore. « I Can See Clearly Now »

