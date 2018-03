Karina Duhamel, une chanteuse qui cuisine pour les artistes

publié le 23/03/2018 à 20:41

Karine Duhamel est musicienne et cuisinière. Elle a connu un parcours à la fois simple et atypique qui lie le chant et la cuisine. D'un côté, elle s'est formé à la scène "dans les bals". "J'ai chanté dans tous les villages de France et de Navarre" affirme-t-elle. "Cela m'a permis d'apprendre à chanter, cela a été une révélation. De l'autre, elle cuisine, notamment pour d'autres chanteurs.



Pour elle le chant et la cuisine ne sont pas des arts si différends : "On prend des ingrédients, on les mélange, cela donne un produit (...) et on l'offre aux gens". Car en effet, Karina Duhamel, est cuisinière. Elle "fait à manger" pour les artistes qui viennent se produire dans les grandes salles parisiennes. "Je fais la cuisine pour les artistes et les équipes techniques".

Karine Duhamel se produit notamment le 5 avril au Nouveau Casino. Elle chante, mais joue aussi du piano et utilise aussi des ordinateurs. "J'essaye d'amener un peu de magie sur scène" explique-t-elle.