Julien Doré, Véronique Sanson, Black M dans 100% Live

publié le 12/11/2017 à 16:00

Julien Doré est toujours en tournée et sera dans les prochains jours dans quelques Zénith de France, le 14 à Nantes, le 15 à Rouen et le 16 à Lille, mais vous pouvez aussi voter pour lui, ou pour Véronique Sanson, qui sera ce soir à Lyon, ou l'un des dix autres prétendants pour l'album RTL de l'année 2017 . Dépêchez-vous les votes sont clos ce soir.



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



Album RTL de l'année 2017

Les albums RTL de l'année 2017 Crédit : RTL

TOP LIVE 50 ARTISTES Infoconcert Octobre 2017

The ROLLING STONES - Wild horses (Live at the Fonda Theatre)

N°4 au classement des 50 artistes les plus demandés en octobre

Les ENFOIRES 2017 - Encore un soir

N°12 au classement des 50 artistes les plus demandés en octobre

Sur scène cette semaine

Van MORRISON - Gloria (Live at the Santa Monica Civic)

Julien DORÉ - Paris-Seychelles (Live grand studio 04/01/2014)

Alice MERTON - No roots (Live grand studio 01/07/2017)

Bernard LAVILLIERS - Stand the ghetto (Live grand studio 10/01/2014)

Véronique SANSON - Amoureuse (Live grand studio 23/10/1991)

LONDON GRAMMAR - Oh woman oh man (Live grand studio 10/06/2017)

Léa PACI - Adolescente pirate (Live grand studio 08/07/2017)

BLACK M - Sur ma route ( Live grand studio 15/04/2017)

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Mandela Day : Live 1988 Nelson Mandela Birthday Tribute

SIMPLE MINDS - Mandela day

> Simple Minds - Mandela Day

Le live préféré de Thomas Dutronc et Vincent Delerm

Le live préféré de Thomas Dutronc

STRAY CATS - Stray cat strut (Live Montreux 1981)

Le live préféré de Vincent Delerm

The CURE - Lullaby (Live ''Show'')

> The Cure - Lullaby - Live HD 1080p HQ Quality DVD

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.

L'équipe de l'émission vous recommande Les prochains concerts sur le site info concert