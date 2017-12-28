Johnny Hallyday, Wilson Pickett, et The Dixie Cups dans La Collection du 28 décembre 2017
REPLAY - Johnny Hallyday, Wilson Pickett, et The Dixie Cups dans La Collection du 28 décembre 2017
SUSIE Q - DALE HAWKINS
MR. BASSMAN - JOHNNY CYMBAL
TEENAGER IN LOVE - DION & THE BELMONTS
CHAPEL OF LOVE - THE DIXIE CUPS
I REMEMBER YOU - FRANK IFIELDS
GIRL - THE BEATLES
WILL YOU LOVE ME TOMORROW - THE SHIRELLES
YOU REALLY GOT A HOLD ON ME - PERCY SLEDGE
LEADER OF THE PACK - THE SHANGRI - LAS
I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE - CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
BLUE SUEDE SHOES - JOHNNY HALLYDAY
TUTTI FRUTTI - ELVIS PRESLEY
GOOD GOLLY MISS MOLLY - LITTLE RICHARD
THAT' LL BE THE DAY - BUDDY HOLLY w/ WOLFMAN JACK
TWENTY FLIGHT ROCK - VINCE TAYLOR
LONESOME TOWN - RICKY NELSON
POLK SALAD ANNIE - TONY JOE WHITE
YOU'RE SIXTEEN YOU'RE BEAUTIFUL- JOHNNY BURNETTE
KNOCK ON WOOD - EDDI FLOYD
IN THE MIDNIGHT HOUR - WILSON PICKETT
WHOLE LOTTA SHAKIN' GOIN' ON - JERRY LEE LEWIS
LAWDY MISS CLOWDY - LLOYD PRICE
ITSY BITSY TEENY WEENY YELLOW POLKA DOT BIKINI - BRIAN HYLAND
HUSH - BILLY JOE ROYAL
TWISTIN' USA - CHUBBY CHECKER
THAT'S ALL RIGHT MAMA - ELVIS PRESLEY
REET PETITE - JACKIE WILSON
FUN FUN FUN - THE BEACH BOYS
THE END OF THE WORLD - SKEETER DAVIS
UNCHAINED MELODY - THE RIGHTEOUS BROTHERS
RETIENS LA NUIT - JOHNNY HALLYDAY
SLEEP WALK - SANTO & JOHNNY