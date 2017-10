Jésus et Sanson dans 100% Live

publié le 29/10/2017 à 16:00





La comédie musicale de Pascal Obispo, "Jésus de Nazareth" est donnée depuis quelques jours au Palais des Sport de Paris et cela jusqu'au 10 décembre.

Rag'n'Bone Man l'un des phénomènes musicaux de cette année, est en tournée et passe par la France, le 31 octobre à Paris et le 8 novembre à Lyon.

L'actualité de Véronique Sanson est très riche, deux livres dont elle est le sujet et une tournée, le 5 novembre à Courbevoie, le 8 et le 9 à Toulouse et quelques belles salles en vue, la Salle Pleyel, l'Olympia, la Seine musicale







Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

RAG'N'BONE MAN - Skin (Live grand studio 28/01/2017)

Bernard LAVILLIERS - On the road again (Live grand studio 11/01/2014)

Anne SILA - L'adieu (Live grand studio 24/06/2017)

AMIR - J'ai cherché (Live grand studio 25/06/2016)

Véronique SANSON - Chanson sur ma drôle de vie (Live grand studio 13/11/2005)

ARRESTED DEVELOPMENT - People everyday (Unplugged live)

Christophe WILLEM - Rio (Live grand studio 30/09/2017)

POLICE - So lonely

Le live préféré de Tommer Sisley et Christophe Beaugrand

Le live préféré de Tommer Sisley

Pink Floyd - Another brick in the wall (part 2) (Live 1980)

Le live préféré de Christophe Beaugrand

Prince - Diamonds and pearls (Live USA 20/07/1991)

ACTU ALBUM LIVE

George Michael Listen Without Prejudice / MTV Unplugged sorti le 20 octobre 2017

George Michael - Freedom! '90 (MTV Unplugged)

Les concerts à venir

