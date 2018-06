publié le 28/06/2018 à 11:01

Il était la moitié du duo à succès Fréro Delavega. Jérémy Frérot se lance désormais en solo. Le chanteur nous présente en exclusivité le premier extrait de son album. Un premier disque solo qui devrait paraître avant la fin de l'année.



À 28 ans, Jérémy Frérot a connu la gloire avec Florian Delavega. Une aventure de plus de six ans marquée par deux albums et un point final, le 10 juin 2017 avec un concert géant sur la place des Quinconces à Bordeaux. Un an plus tard, l'artiste dévoile son tout premier single intitulée Revoir. "Je tournais un peu des accords et une mélodie pendant un voyage au Pérou avec Fréro Delavega", raconte le chanteur.

Avec ce premier extrait du projet solo de Jérémy Frérot, on découvre un titre très réussi et une production plus audacieuse que sur les deux disques de son ex-duo. Une chanson qui ne cherche pas la facilité et qui se révèle assez addictive à l'écoute.

Concernant son premier opus, Jérémy s'est à nouveau entouré de Laurent Lamarca et Ben Mazué (deux fidèles des albums de Fréro Delavega) pour les paroles. Côté musique, ce sera un disque plus produit et moins acoustique. "C'était la première fois que j'allais aussi loin dans ma tête pour écrire des chansons", assure-t-il. "Pour le projet solo en tout cas, je suis hyper excité".

> Jérémy Frerot - Revoir (clip officiel)