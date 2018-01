Jean-Claude Camus fait sa Première Heure

publié le 15/01/2018 à 01:01

Producteur directeur de théâtre avec succès, Jean-Claude Camus le dit lui-même dans son autobiographie, il n'était "Pas né pour ça".

Dans la première heure on revient sur cette vie hors normes qui lui a permis de vivre dans l'intimité de stars dont Johnny Hallyday bien sûr, avec lequel il s'était réconcilié avant sa disparition.

Toujours actif, il produit "Dirty Dancing" qui part en tournée en France à la fin du mois, et "Bodyguard" qui débarque au Palais des Sports à partir du 2 février.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Jean-Claude Camus..Des confidences et complicité avec l'artiste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

Pas né pour ça Jean-Claude Camus Crédit : Plon

Dirty Dancing

Bodyguard

La playlist de Jean-Claude Camus

Johnny HALLYDAY - Je te promets

Christophe MAE - Il est où le Bonheur

Johnny HALLYDAY - Allumer le feu

Johnny HALLYDAY - Retiens la nuit

Johnny HALLYDAY - Quand on a que l'amour (Live rester vivant tour)