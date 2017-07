Jamie Cullum dans l'Heure du Jazz

publié le 09/07/2017 à 19:15

A moins d'une semaine de Jazz à Juan où l'Heure du Jazz va prendre ses quartiers comme d'habitude, un peut avant-goût du Festival dont RTL est partenaire. En début d'émission l'une des stars du jazz actuel, l'Anglais Jamie Cullum qui avait fait sensation lors de son premier passage à Juan en 2006.On écoute le lutin du jazz dans l'une de ses grandes spécialités la reprise de standards, avec "Just One of Those Things", qui avait était popularisé par Franck Sinatra.

Et puis quelques nouveautés dont cette formidable réédition du travail de Thelonius Monk pour la version des Liaisons Dangereuses réalisée par Roger Vadim en 1959.

Et puis un petit retour sur les débuts de Melody Gardot, avec le titre "Worrisome Heart", inconnue elle avait déjà la classe et ce je ne sais quoi de troublant. Et bien d'autres petites perles dans l'émission.

La programmation de l'Heure du jazz

Jamie Cullum. « Just One Of Those Things »

Thelonius Monk. « Rythm-A-Ning »

Melody Gardot. « Worrisome Heart »

Christian Sands. « Reaching For The Sun »

Lizz Wright. « Southern Nights »

Allen Toussaint. « It’s Raining »

John Coltrane. « Moment’s Notice »

Seu Jorge. « Na Verdade Não Tá »

Volunteered Slaves. « Kahina »



57eme Jazz à Juan