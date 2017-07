Jamie Cullum ce soir à Juan les Pins

publié le 22/07/2017 à 19:30

Ce soir sur la scène de Juan les Pins, Jamie Cullum revient avec son piano, toute sa fougue, son énergie et son talent. Lorsqu’on le retrouve entre deux disques, deux tournées, ou deux concerts, on a toujours du mal à croire que le gamin ébouriffé prend chaque fois quelques années. Il est toujours le même, avec sa générosité, son allure un peu froissée de garnement, et sa tignasse en désordre. Sur scène, Jamie est une furie !

Auparavant, on découvrira pour la première fois deux figures féminines novices de Jazz à Juan 2017 : la chanteuse Kandace Springs et la sitariste indienne Anoushka Shankar.

Sur RTL , l’heure du jazz ce soir à partir de 22 heures, partagez avec nous les meilleurs moments de Jazz à Juan, avec beaucoup de diversité : la saxophoniste Archie Shepp (éblouissant hier soir), quelques extraits encore inédits du concert de Gregory Porter, le saxophoniste israëlien Eli Degibri, et le pianiste Robert Glasper.



57eme Jazz à Juan