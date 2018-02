Indochine revent en tournée dans 100% Live

publié le 03/02/2018 à 16:00



Après leur retour plus que remarqué avec l'album 13, Indochine se lance dans le 13 Tour et si vous voulez les voir sur scène ne traînez pas pour prendre vos places, une grande partie des dates sont déjà complètes.



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Sur scène cette semaine

Véronique SANSON - Chanson sur ma drôle de vie (Live grand studio 13/11/2005)

Bernard LAVILLIERS - L'espoir (Live grand studio 02/12/2017)

BEN L'ONCLE SOUL - Soulman (Live grand studio 21/01/2017)

Florent PAGNY - Bienvenue chez moi (Live grand studio / studio 22 Chattellerault)

Stephan EICHER - Rivière (Live grand studio 20/10/2012)

Roch VOISINE - Sur la route de Memphis (Live grand studio 12/12/2010)

INDOCHINE - Tes yeux noirs (Black city tour)

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Lou REED ANIMAL SERENADE

Lou REED - Dirty bvd. (Live in Los Angeles 2003)

> LOU REED - Dirty Boulevard (Live 2003)

Le live préféré de Jennifer et Jean-Paul Rouve

Le live préféré de Jennifer

Stevie Wonder - Superstition (Live 1995)

Le live préféré de Jean-Paul Rouve

Daniel Balavoine- Mon fils ma bataille (Live palais des sports 1985)

> Stevie Wonder - Superstition - LIVE London Part 19

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.Infoconcert.com

