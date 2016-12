Découvrez les plus beaux extraits de deux albums : "We Love Disney", les chansons emblématiques de l'univers Disney, et "Jazz loves Disney", tous les tubes repris par les plus grandes voix actuelles du jazz.

publié le 23/12/2016

Pour rendre votre Noël un peu plus magique, écoutez Jazz Loves Disney, onze stars de la scène jazz reprennent les tubes des films de Walt Disney. Une bien jolie surprise en cette fin d'année. C'est Jay Newland, le producteur aux neuf Grammy Awards qui est derrière la console. C'est classe, ça swingue. Jamie Cullum ouvre l'album avec une chanson extraite des Aristochats : Everybody Wants To Be a Cat .C'est une super idée marketing, un peu fourre-tout avouons-le.



Les arrangements sont parfois un poil classiques, mais l'ensemble a de l'envergure. Certains artistes apportent une nouvelle dimension aux morceaux. À l'image de Gregory Porter qui reprend When You Wish Upon A Star, de Pinocchio. Mais, il faut le rappeler, Disney et le jazz ont toujours eu des liens étroits. Dès 1929, Walt Disney colore de jazz ses productions à l'instar de The Jazz Fool, l'un des premiers courts-métrages du studio. Le réalisateur recrutera les meilleurs auteurs-compositeurs. À tel point que Louis Armstrong ou Miles Davis reprendront même des musiques de films Disney. Et que Peggy Lee écrira et interprétera la bande-originale de La Belle et le Clochard. Dans l'album, c'est la délicieuse Melody Gardot qui s'approprie He's A Tramp.

Le troisième volume de "We Love Disney"

Des artistes français reprennent les plus grandes chansons Disney en version française. Le premier volume paru en 2013 était formidable. Le deuxième était moins bon. Le troisième vient de sortir. Le casting baisse encore d'un cran. Les chansons sont moins emblématiques aussi. Quelques réussites toutefois. David Thibault - vu dans The Voice - chante Je voudrais déjà être roi. La compilation We Love Disney volume 3 vient de sortir. 13 chansons. La dernière piste est la plus récente. C'est la bande-originale de Vaiana actuellement au cinéma.